Milan, dal 4-3-1-2 al 4-4-2: quante prove prima della “pace tattica”

Mancamza di risultati,di gol e il cambio dell’allenatore: i rossoneri arrivano al derby dopo aver mutato aspetto almeno quattro volte.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Avrebbe dovuto essere un percorso molto chiaro. Di più: un marchio di fabbrica, un sigillo di riconoscibilità. Avrebbe. Perché la realtà dei fatti ha detto tante altre cose: il Milan in questi primi cinque mesi tatticamente ha svoltato diverse volte, tant’è vero che Boban proprio l’altro giorno ci rifletteva su: “Il Milan non è ancora del tutto definito, ma è cresciuto. Abbiamo cambiato modulo però non bisogna esserne ossessionati”. Ossessionati no, attenti sì. Perché se il sistema cambia troppe volte significa che qualcosa non ha quadrato. E infatti: il Diavolo si è già presentato con tre vestiti diversi in quanto a sistema di riferimento, oltre a svariate altre versioni adottate lungo le partite.In principio, dunque, fu il 4-3-1-2. Quello, appunto, che avrebbe dovuto caratterizzare il Milan secondo Giampaolo. Una filosofia chiara e più o meno inderogabile, che riportava alla mente una certa nobiltà rossonera, sebbene la rosa non avesse – e non abbia – a disposizione nemmeno lontanamente i nomi di vent’anni fa. Ebbene, è durato lo spazio di quattro partite – ovvero sei punti –, l’ultima delle quali è stato proprio il derby di andata. Il modulo col trequartista si è arenato per mancanza di risultati, identità tattica e sull’equivoco Suso, che aveva illuso tutti lungo l’estate sull’affidabilità nel ruolo dietro le punte.Così Giampaolo, suo malgrado, si è rivolto al passato, restaurando quel 4-3-3 che aveva contraddistinto gli ultimi anni. E qualcosa è migliorato, se non altro perché la gran parte della rosa metteva in pratica meccanismi già mandati a memoria. Dopo un certo numero di partite, però, la situazione è di nuovo precipitata. Giampaolo ha pagato l’assenza di risultati col posto, e il tridente, anche con Pioli, ha dimostrato di non riuscire a garantire un’adeguata produzione offensiva. Così, ecco entrare in scena un grande classico, che però in casi simili ha il pregio di dare maggiore regolarità tattica: il 4-4-2, che ha preso vita a Cagliari, ovvero alla 19^ giornata, perché con l’arrivo di Ibrahimovic non si poteva rimandare ulteriormente l’impiego delle due punte. Ibra e Leao, la coppia di punte attualmente è questa, e lo sarà anche nel derby. Per arrivare a questo sistema, comunque, sono state provate anche altre strade. Contro la Juve, per esempio, il Milan fu schierato col 4-3-2-1 (Suso e Calhanoglu dietro a Piatek), mentre lo shock della cinquina a Bergamo indusse il tecnico a varare un 4-2-3-1 nella partita successiva contro la Samp. Un sistema, questo, adottato altre volte anche in corso d’opera.