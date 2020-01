Lobotka promesso sposo del Napoli: può giocare già contro la Lazio

Lobotka ed il Napoli saranno presto promessi sposi!E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Sprtitalia.it Secondo quanto spiega Alfredo Pedullà di Sportitalia sul suo sito ufficiale, il Napoli e Lobotka sarebbero ormai promessi sposi.Secondo quanto spiega Alfredo Pedullà di Sportitalia sul suo sito ufficiale, il Napoli e Lobotka sarebbero ormai promessi sposi. I contatti tra le parti proseguono in maniera no stop e le cifre sarebbero ormai chiare, così come l’intesa sul contratto del giocatore slovacco. Il Napoli si starebbe peraltro dedicando con attenzione alla completa definizione di questa trattativa di mercato.Viene anche spiegato che Lobotka potrebbe scendere in campo con gli azzurri già in occasione dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Lazio-Napoli potrebbe dunque essere l’occasione di vedere per la prima volta all’opera il centrocampista slovacco. Nel frattempo però le parti dovranno chiudere la trattativa in tempo, in maniera tale da mettere Lobotka a disposizione di Gattuso il prima possibile