La Roma e altri cinque club avranno un’ora di tempo in più per il calciomercato

Con i giallorossi anche Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia potranno completare le liste fino alle 21 del 31 gennaio.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Un’ora in più di tempo, sessanta minuti preziosissimi per un direttore sportivo. È il tempo extra che avranno a disposizione Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia nell’ultimo giorno di calciomercato. Il 31 gennaio infatti la chiusura della sessione è prevista alle 20, ma ieri il Consiglio Federale ha deliberato di prorogare la variazione delle liste fino alle 21 per queste squadre. Il motivo? Gli anticipi di Serie A. Queste squadre infatti giocheranno sabato 1° febbraio gli anticipi della ventiduesima giornata di campionato: il Consiglio ieri ha accolto la richiesta concedere un’ora di tempo in più per queste squadre. Ne faranno buon uso?