Kulusevski è al J Medical per le visite, poi la firma. Can in uscita, Chiesa per il futuro

il mercato della Juventus e’ cominciato,ecco Kulusevski dal Parma.I bianconeri spalmeranno i 35 milioni in tre anni. Il tedesco verso Parigi. E per l’estate l’idea Pogba.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Da ieri sera Dejan Kulusevski è a Torino e stamattina è al J Medical per le visite mediche con la Juventus, atto necessario per arrivare alla firma e formalizzare il trasferimento. Il contropiede di Fabio Paratici è stato favorito dal gradimento tecnico del giocatore e dalla relativa intesa con un contratto da 2,5 milioni netti a stagione sino al 2024, più bonus. L’Atalanta avrà 35 milioni più incentivi per altri 9. Ieri Kulusevki, in una storia via Instagram, ha scritto una frase enigmatica, da consumato pokestista: “La chiave del successo è giocare la mano che ti è stata data come se fosse la mano che volevi”I bianconeri si concentreranno adesso sulle uscite: Emre Can è stato messo alla porta, la trattativa per la cessione a Parigi è ancora in piedi. Gli altri robusti investimenti in casa della Signora sono rimandati all’estate: Federico Chiesa è il grande sogno, si corre di nuovo con l’Inter anche per arrivare a Sandro Tonali. Senza scordare le tensioni tra Pogba e lo United, che autorizzano a sognare.kulusevski