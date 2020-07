Juve, spumante aperto anzitempo. Ora un brindisi senza bollicine…

In natura ci sono poche cose davvero impossibili. Una di queste è rimettere il tappo ad una bottiglia di spumante appena aperta. E’ quello che metaforicamente è capitato ieri sera alla Juve, società, squadra, tifosi. Sicuri del fatto loro avevano apertolo spumante dopo il gol di De Light a Udine. Lo scudetto sembrava, era, cosa fatta. Poi è successo quello che nessuno poteva immaginare. E si sono trovati con una bottiglia aperta, e nessuna voglia di festeggiare.

Sia ben chiaro, lo scudetto arriverà. Mancano 3 punti e ci sono tre partite da giocare. Sampdoria, Cagliari e Roma. Le prime due non hanno stimoli. La terza è fedele alleata. Nel corso degli anni non si sono aiutate le due squadre a vicenda per raggiungere i rispettivi traguardi. Lo scudetto non è in discussione. Ma non essendo possibile rimettere il tappo ad una bottiglia di spumante aperta, adesso lo spumante di sfiaterà. Ed il brindisi sarà senza bollicine…