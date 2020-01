Striscioni insulti e fischi Napoli, Sarri amaro ritorno.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it

Il Napoli batte la Juventus 2-1, gol di Zielinski, Insigne e Cr7

I gol

al 41′ st raddoppia Insigne. Su cross di Callejon dalla destra, il numero 24 con un colpo al volo fa centro. Napoli-Juventus 1-0: al 18′ st Zielinski interviene su una respinta corta di Szczesny su gran tiro di Insigne e deposita in rete

Maurizio Sarri è stato pesantemente fischiato al suo ingresso in campo per Napoli-Juventus. Il tecnico bianconero è entrato in campo e ha abbracciato l’allenatore del Napoli Gattuso mentre i 40.000 del San Paolo lo fischiavano, poi si è seduto in panchina senza rivolgersi al pubblico. Sarri era stato pesantemente fischiato già all’annuncio del suo nome da parte dello speaker del San Paolo che ha atteso qualche secondo lo sfogo dei fischi prima di proseguire con la lettura della panchina juventina. Il tecnico toscano era stato per l’ultima volta al San Paolo il 20 maggio 2018 nell’ultima partita di campionato contro il Crotone, prima di lasciare Napoli per il Chelsea. Lo scorso anno, alla sua prima stagione juventina, Sarri non era al San Paolo per la polmonite.