Ibra sfida il Covid sul tapis roualant

Zlatan Ibrahimovic non si ferma mai e in quarantena, a casa, perché positivo al Covid, corre sul tapis roualant, a petto nudo mostrando un’ottima forma fisica.

“Questo animale non può essere addomesticato”, la frase di accompagnamento al video pubblicato su Instagram mentre si allena a casa. Il Milan dovrà fare a meno di lui anche domenica contro lo Spezia, ma spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta. Intanto la squadra rossonera è riuscita a qualificarsi, dopo 24 rigori calciati, ai gironi di Europa League dove affronterà Celtic, Sparta Praga e Lilla. Obiettivo raggiunto, seppur con tanta difficoltà, e festeggiato anche da Ibrahimovic nella notte con una storia.