Iachini,Commisso perplesso non solo per episodi ieri

Tecnico Firentina due episodi che hanno cambiato corso gara Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Ci sono stati degli episodi, ma nello specifico il presidente probabilmente non si riferiva solo a questa gara”. Lo ha detto Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, a proposito delle polemiche per gli episodi arbitrali di Juventus-Fiorentina, e la forte presa di posizione del patron Rocco Commisso. “Nelle ultime settimane – ha aggiunto – ci sono state delle situazioni che lo avevano lasciato un po’ perplesso: ieri poi forse ha un po’ sbottato, però sono episodi che nel calcio purtroppo accadono, è normale”.

Secondo Iachini, che ha parlato a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d’Oro 2018-19 a Coverciano, “dispiace perché sono situazioni che a volte non si ripetono, sono diverse da una parte o dall’altra, e in questo c’è soprattutto rammarico, per una valutazione diversa nelle stesse situazioni: però al di là di questo sono cose che hanno fatto sempre parlare nel calcio, e continueranno a far parlare”. Il mister viola ha sottolineato che nel match di ieri a Torino “eravamo stati più vicini noi a dare l’impressione di mettere in difficoltà una grandissima squadra come la Juventus: poi ci sono stati questi due episodi che ovviamente hanno un po’ cambiato il corso della gara”.

La testa ora va al prossimo turno di campionato con l’Atalanta: “Per noi è una partita molto complicata – ha spiegato Iachini – difficile, però dobbiamo prepararci al meglio perché quando affronti queste squadre basta un nulla per complicare la gara. Devi essere perfetto, e nello stesso tempo però ovviamente dobbiamo andare a giocarci anche la nostra partita, per cercare di andare a far male, a far gol, com’è normale nella nostra mentalità”.