Gli ombrelli si son chiusi…il Napoli risorge!

BELLO e furente come non lo ricordavo da tempo, il Napol di Gattuso, ha solennizzato la giornata, battendo la Sampdoria di Sir Ranieri,in una gara scoppiettante,ma anche allucinante, viste le amnesie che portano al pari momentaneo blucerchiato!La quale non si era mai mostrata,vedi la gara dell’Olimpico contro la Lazio, capace di assaltare le le difese avversarie con tanto impeto agonistico fin ora!Ma questi risulatano essere tre punti benedetti,fin dall’ avvio. Tre vittorie in tre partite!: era indubbiamente questo un primato importante e cercato per ritrovare la serenita’ perduta!Gennaro Gattuso dev’ essere sinceramente lieto di aver migliorato cio’ che in un’ anno e mezzo si era completamente distrutto Egli è infatti un tipo che pensa e che di calcio ne ha masticato,se nn” morso”.,anche senza palmares da tecnico innovativo!Sapeva che se il Napoli avesse continuato a perdere, avremmo tutti o quasi tutti pensato che alla lunga sarebbe morto di sé medesimo,con il “povero “Don Aurelio di Trastevere che a poco a poco si vedeva deturpato di plusvalenze,atte ad arricchire un mercato di rinforzo,se non di “svecchiamento”di cicli ormai giunti al termine.Insomma,un semestre che poteva costargligli caro…ma questa sembra essere una storia ormai lontana,visto che il tecnico pare aver toccato le corde giuste!Anche se dopo la gara contro la Fiorentina,i suoi occhi eran viola dalla rabbia!Ed il campionato s’impoveriva sempre di piu’.Ma la classifica ora e meno irta,non e finita qui e chiaro….Domenica ci sara’ il Lecce,e detto tra noi,come diceva Oronzo Cana’….mio fratello de Lecce(Nel gergo Mammellare del termine)ma come invece direbbe il Ringhio Gattuso:”Siamo tutti meridionali…ma i tre punti saranno napoletani!”….E’con questa premessa dopo Lazio,Juventus e Sampdoria,speriamo nella festa della quarta e consecutiva vittoria!