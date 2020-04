Funerale choc a Saviano, sanzioni a due sindaci e a un consigliere regionale

Sono state notificate le prime sanzioni amministrative per violazioni delle norme anti contagio da coronavirus in relazione al corteo funebre svolto a Saviano (Napoli) per la morte del sindaco Carmine Sommese, al quale hanno partecipato centinaia di persone e che ha determinato l’istituzione della “zona rossa” nel comune di Saviano. Secondo quanto si apprende, sanzioni sono state notificate ai sindaci di Nola e Ottaviano, Gaetano Minieri e Luca Capasso, al consigliere regionale campano Pasquale Sommese e al vicesindaco di Saviano, Carmine Addeo. I Carabinieri della compagnia di Nola, coordinati dalla Procura nolana, stanno procedendo a identificare i responsabili degli assembramenti avvenuti sia nel comune di Saviano che presso l’ospedale di Nola, dove il carro funebre proveniente dall’ospedale di Avellino si è fermato per alcuni minuti. fonte Il Roma