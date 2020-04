Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 24/04/2020

Oggi i dati sull’ emergenza Coronavirus li riceviamo dalla pagina web della protezione civile. I tamponi eseguiti oggi sono stati 62-447 tamponi.C’è stato un incremento di guariti pari a 2.922 I tamponi in totale sono ad oggi . Tuttavia c’è un incremento di Covid positivi pari a 3021 rispetto a ieri. In totale ci sono 192994 casi di pazienti positivi al Covid-19.Oggi purtroppo c’è stato un incremento di decessi pari a 420 morti in più rispetto a ier. Però considerando che nella settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile in cui i decessi erano stati 814,in questa settimana i decessi sono in media 460 , quasi la metà. Si muore maggiormente al Nord dove la media di decessi per 100 mila abitanti è di 80,2. Al centro sud invece la media è di 6,3. Buone notizie arrivano dalle terapie intensive Infatti continua il decremento delle terapie intensive Oggi si sono alleggerite di 94 pazienti.E’ questo può essere un buono dato Anche la curva dei pazienti in terapia intensiva è scesa vertiginosamente passando da un picco massimo raggiunto il 3 aprile( la erano presenti 4068 pazienti in terapia intensiva. Oggi il numero totale è di 2173.