Emergenza Covid 19: Bilancio Campania 24/04/2020

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 950 tamponi di cui 11 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 619 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 125 tamponi, di cui 3 risultati positivi;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo;



– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 125 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 59 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 669 tamponi di cui 4 risultati positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 93 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 84 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 98 tamponi, di cui 1 risultato positivo.

Positivi di oggi: 25

Tamponi di oggi: 3.190

Totale complessivo positivi Campania: 4.299 (al complessivo positivi pari a 4.307 sono stati sottratti gli 8 casi relativi a soggetti asintomatici che, come da comunicazione dell’ospedale Moscati di Avellino, dall’esame di ulteriori due tamponi successivi, sono risultati negativi).

Totale complessivo tamponi Campania: 64.521

Oggi situazione ancora buona in Campania.I dimessi o guariti hanno subito un incremento di 75 persone(23,5%) In totale i dimessi sono 1003.Oggi ci sono 17 persone in meno in isolamento domiciliare( 55%) In totale ci sono in isolamento domiciliare 2375 persone. Anche per i ricoverati con sintomi oggi c’è stato un notevole decremento pari a 15 persone in meno( 12,2%) In totale i ricoverati con sintomi sono 524. La terapia intensiva presenta 3 ricoverati in meno.( 1,0 %). In totale i ricoverati in terapia intensiva sono 44. Purtroppo ci sono stati anche oggi dei morti. I nuovi morti oggi sono 4( 7,8%) Dall’inizio della pandemia i morti sono 336