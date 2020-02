Coppa Italia, Inter-Napoli: vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania

Previsto l’eventuale rimborso dei tagliandi già emessi. Nessun problema per i possessori di Fidelity Card rilasciata dalla società nerazzurra.Se ne parla n questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it In occasione di Inter-Napoli di Coppa Italia, in programma per mercoledì 12 febbraio allo Stadio Meazza, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, fatti salvi i possessori di Fidelity Card rilasciata dalla “Internazionale F.C”, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi. “Il provvedimento – fa sapere la Prefettura di Milano – è stato adottato allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva e garantire il regolare svolgimento dell’incontro, prevenendo o, quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse al citato evento sportivo”