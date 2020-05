Cimmino:”Il Sarno? Uno schifo!”

Dopo oltre 40 anni di grave degrado, a seguito della sospensione dell’attività delle industrie che operano nelle vicinanze del fiume causata dall’emergenza Covid-19, le acque del Sarno erano tornate quasi limpide e in alcuni tratti erano ricomparsi persino alcuni tipi di flora sommersa e alcuni esemplari di fauna, scomparsi da vari decenni.

L’entusiasmo, però, si è rivelato effimero, dal momento che, con la ripresa delle attività industriali, sono riapparsi liquami e scarichi inquinanti all’interno del fiume, che rivelano in maniera inequivocabile che continuano ad esserci aziende che scaricano i propri reflui nel fiume piuttosto che inviarli a depurazione. Una circostanza che il primo cittadino stabiese ha esposto in una lettera inoltrata alla Corte Europea di Strasburgo, evidenziando “il diritto calpestato alla salute, connesso al diritto ad un ambiente salubre e ad uno standard adeguato delle condizioni di vita”. Già nel corso del mese di novembre 2018 ho deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, per denunciare la presenza di agenti inquinanti che, attraversando la corrente del fiume, sfociano in mare. “Sversamenti provenienti da aziende del settore agroalimentare e concerie, – evidenzia il sindaco Cimmino – che riversano un ventaglio assortito di sostanze tossiche per l’uomo e per l’ambiente: cadmio, piombo, rame, nichel, vanadio, arsenico, zinco, manganese, ferro e pesticidi”. L’area attraversata dal Sarno, non a caso, è stata definita dai ricercatori “il pentagono della morte”, dal momento che gli abitanti delle aree limitrofe al fiume sono soggetti ad un elevato tasso di mortalità per cancro.