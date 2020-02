Ceccherini non ci sta: le risposte decise del difensore ai tifosi sui social

Il social colpisce ancora….il difensore viola Ceccherini risponde agli insulti degli “sportivissimi”tifosi Juventini!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Federico Ceccherini è stato l’autore del fallo su Bentancur che l’arbitro Pasqua, con l’aiuto del Var, ha giudicato da rigore. Un rigore che ha chiuso definitivamente la partita. Alcuni tifosi, ovviamente di parte avversa, lo hanno stuzzicato sui social, e lui non si è trattenuto: ha risposto per le rime, come mostrano gli screenshot che postiamo qui sotto. Passata la rabbia della sconfitta poi il difensore viola ha pensato di cancellare tutti i commenti e le sue risposte, ed è per questo che non troverete niente sulla sua pagina Instagram.