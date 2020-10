C’è un altro positivo nel Genoa

Preziosi parlando con Radio Kiss Kiss ha svelato che un altro giocatore del Genoa è positivo.

“Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce n’è uno in più, ma non è stato confermato: anche Mattia Destro sembra avere una carica virale molto bassa, sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano. Ho sentito Aurelio De Laurentiis, siamo contenti entrambi, dopo l’esito dei tamponi del Napoli. Il rinvio della gara col Torino era normale, siamo decimati, ma se non lo facevano chi scendeva in campo io e Faggiano.