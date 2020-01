Castrovilli si sente male e chiede il cambio: “Non capisco niente”

Il centrocampista della Fiorentina ha accusato un malessere al 64′ della sfida con il Genoa: è stato portato in ospedale.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it – Nessun colpo alla testa durante il gioco, all’improvviso Castrovilli si ferma e si siede per terra sul campo al 64′ di Fiorentina-Genoa. Il centrocampista viola fa cenno di aver accusato dei giramentia alla testa, “non capisco niente”, “mi gira la testa” dice. Un malessere sopraggiunto tutto d’un tratto che obbliga i sanitari ad entrare sul terreno di gioco per prestare soccorso al gioiello della Nazionale. Castrovilli si alza sulle sue gambe ma Iachini lo sostituisce, al suo posto Eysseric. Il giocatore è stato portato in ospedale dove verrà sottoposto ad accertamenti medici. Con lui la fidanzata e il fratello, presenti allo stadio.