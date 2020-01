Calcio: Roma; Fonseca elogia Sarri, tra migliori d’Europa

Il tecnico della Roma,Paulo Fonseca,elogia Sarri e lo reputa uno dei migliori in Europa!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Per me Sarri è un grandissimo allenatore, uno dei migliori d’Europa. Ha una idea di calcio che mi piace molto. Ha iniziato in questa stagione il suo lavoro coi bianconeri ma penso stia costruendo una squadra molto forte”. È questo il pensiero del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, sul collega che siede sulla panchina della Juventus, prossimo avversario dei giallorossi in campionato. Anche l’allenatore portoghese è arrivato in questa stagione a Trigoria dando il via a un nuovo corso. “Tutti dicono che questo è l’anno zero per la Roma. Stiamo lavorando per tornare più forti e penso che in poco tempo si stanno creando le condizioni per avere una Roma che in futuro possa lottare con squadre come Juventus e Inter. Io credo che questo succederà in poco tempo” è la convinzione di Fonseca, che domani sera all’Olimpico potrebbe schierare la sua squadra con la difesa a tre. “Non ne parlo perché non posso dire se è vero o no. Vediamo – spiega però il tecnico romanista -. Di certo contro la Juventus non possiamo sbagliare a livello difensivo, ma il nostro modo di difendere sarà lo stesso: alti, corti, senza lasciare spazi tra le linee”.