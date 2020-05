Alle 18.00 incontro Governo-Regioni!

Alle 18.00 ci sarà un incontro via Skype tra il governo e i governatori delle regione d’Italia. Parteciperà oltre al ministro per gli affari regionali Boccia anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Probabilmente l’argomento verterà sulla riapertura di Bar e Ristoranti ma anche gli atri settori non ancora riaperti. Si pensa a tal proposito di emanare un nuovo decreto ministeriale che riesca ad uniformare la decisione della riapertura tra le varie regioni.