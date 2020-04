A Brescia e Bergamo solo di notte. Ira su Conte: “Così è offensivo”

Dopo una lunga assenza, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in Lombardia, spiegando che non era arrivato prima perché, vista l’emergenza sanitaria causa pandemia coronavirus, sarebbe stato d’intralcio agli operatori e a chi sta operando nel territorio.Ma quella data dal premier sembra essere più una giustificazione (che regge poco…) che una reale motivazione. Insomma, una scusa bella e buona.Il viaggio del sedicente avvocato del popolo nella regione del Nord (dalla quale mancava da due mesi) non è piaciuta e non sta piacendo affatto al centrodestra nazionale e locale, che ha accusato l’inquilino di Palazzo Chigi di fare una passerella, peraltro fuori tempo massimo e perciò offensiva.

Nella giornata di ieri Conte è stato a Milano, in prefettura, dunque nella tarda serata è andato a Bergamo e a notte inoltrata a Brescia. Quest’oggi invece, il premier sarà a Lodi – attorno alle 15 –, dunque dopo le 16 a Piacenza e dalle 18 in poi a Cremona.