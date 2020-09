Inter, 3 punti pesanti. Ma l’ha vinta Suning, non certo Conte

Sensi, Hakimi, Vidal, Nainggolan e Sanchez: sono i 5 giocatori che nella parte finale della sfida contro la Fiorentina Conte ha mandato in campo. Non tutti hanno inciso, ma Hakimi e Suarez sono stati devastanti. Nel frattempo Iachini aveva dovuto togliere dal campo gli sfiniti Ribery e Chiesa, e sono entrati dei ragazzini. Alla fine la differenza è stata tutta qua. La partita non l’ha vinta Conte, l’ha vinta Suning.

Luci (ed ombre) su San Siro. Vincere è sempre la cosa più importante. Vincere dopo aver meritato di perdere vale il doppio. L’Inter l’ha fatto, e questo conta per la classifica e per il morale. Poi ci sono le controindicazioni. In Italia non si va da nessuna parte quando prendi 3 gol a partita. Conte lo sa, e dovrà provvedere. Magari urlando che ha bisogno di altri rinforzi. Per adesso però ha avuto ragione lui. Lui che ha preteso di avere giocatori esperti, quelli che ti fanno vincere le partite.

E’ l’altra amara, verità di giornata. I giovani sono belli da vedere, giocano bene, corrono, danno spettacolo. Ma poi perdono le partite. La Fiorentina ne ha di interessantissimi. Ma le giocate chiave le ha fatte Ribery. Quando è uscito il francese, 37 anni compiuti ad aprile, si è spenta la luce.