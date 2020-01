Inizio d’anno con sconfitta per Sir Ancelotti

Mister o meglio sir Ancelotti inizia l’anno solare 2020 con una sconfitta di misura a Manchester dove affronta la squadra di Pep Guardiola. La sconfitta se pur di misura è meritata in quanto nel’economia di gioco i Toffies mai nel primo tempo hanno cercato di pungere e di creare azioni pericolose degne di nota, pensando solo a difendersi. Infatti Ancelotti per bloccare le linee di passaggio trasforma il suo 4-4-2 in 5-3-2. Lo scopo è quello d’isolare Van Brunye. Al 12’ al City viene annullato dal Var il goal di Folder su assist di Marez ritenuto in posizione di off-side. Al 28’ lo stesso Marez si rende protagonista di un tiro deviato in angola dal portiere dell’Evertoon. Il monologo della squadra di Guardiola termina nel primo tempo con un tiro di Marez. L’Everton tenta con Mina il colpaccio con un colpo di testa che va fuori. Nel secondo tempo la svolta. Al 52 Gabriel Jesus porta il City in vantaggio. Gabriel Jesus con un bel tiro su assist di Marez raddoppia. L’ Everton è stordito ma non affondato. Entrano prima Walcoot e poi Kean e l’effetto si vede. La banda Ancelotti accorcia le distanze con Riccharlison che approfitta di un passaggio dalla destra di Walcoot. Il City colpito nell’ orgoglio tenta in più di una volta di allungare.Quello che va più vicino al 3-1 è Gabriel Jesus che colpisce il palo. L’Evertoon con Kean sciupa l’occasione per pareggiare. Finisce 2-1 per Guardiola e per Ancelotti è un inizio di 2020 amaro.