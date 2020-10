Il “traditore” Chiesa contestato a Coverciano

Federico Chiesa ha fatto ritorno a Coverciano a metà pomeriggio dopo aver effettuato le visite mediche per il trasferimento alla Juventus. L’ormai ex giocatore della Fiorentina ha svolto le visite presso l’istituto ‘Fanfani’ nel centro storico dove è stato accolto da un gruppo di tifosi viola che non gli ha risparmiato fischi e insulti usando termine come ‘Vergogna’, ‘Buffone’, ‘Gobbo’.

Con mascherina e tuta della Nazionale Chiesa si è aggregato agli ordini di Mancini per l’allenamento al centro federale.

Nello stesso istituto di analisi e ricerche sono previste le visite del suo successore in viola Josè Callejon arrivato a parametro zero dal Napoli.