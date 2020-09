Il “terribile” esame di Suarez: ecco le domande che gli hanno fatto a Perugia

Il Corriere della Sera ha ricostruito le prove di un trattamento privilegiato per Luis Suarez. La prima domanda è stata: “Come ti chiami?”, questa la risposta: “Mi chiamo Luis Alberto Suarez Diaz e sono uruguaiano”. . A seguire a Suarez sono state mostrate le foto di un cocomero e un supermercato e lui li ha nominati con i termini giusti. Alla domanda su una città italiana ha risposto “Torino”; a quella su famiglia e professione ha ribattuto: “Faccio il calciatore e sono da 6 anni a Barcellona”. Il tutto in solo dodici minuti… Tutte erano state anticipate a Suarez con un pdf inviato via Teams (e recuperato dagli inquirenti), la consegna dell’attestato di livello B1 della conoscenza della lingua italiana (necessario per la cittadinanza) subito dopo aver affrontato l’esame. Nelle mani degli inquirenti, oltre alle intercettazioni telefoniche già pubblicate, ci sono i tabulati, i video delle riunioni via Teams dei docenti che avevano come obiettivo consegnare le domande e far imparare a memoria le risposte all’attaccante del Barcellona