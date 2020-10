Il giornale degli Agnelli ridicolizza la Juve: ennesimo atto della guerra tra Elkaan e “zio” Andrea?

La Stampa di Torino, giornale della famiglia Agnelli (ma forse sarebbe il caso di dire Elkann) ridicolizza la Juve. La prima pagina dello Sport è un atto di accusa contro la gestione della società bianconera.

Rischia di costare cara la fuga dalla “bolla” dei sette giocatori della Juventus dopo la non partita con il Napoli. L’Asl di Torino invierà alla Procura della Repubblica la segnalazione del mancato rispetto dell’isolamento fiduciario, decretato dopo i casi di positività al coronavirus registrati in due componenti vicini alla squadra bianconera. Un atto dovuto, che solitamente comporta una sanzione pecuniaria da 400 euro, ma il caso si amplifica dopo tutto quel che è successo in questi giorni di intenso dibattito tra protocolli da rivedere, squadre bloccate e partite saltate.

È stata la stessa Juventus a segnalare all’Asl torinese l’uscita dei propri sette tesserati dal J Hotel, dove era stato confinato l’intero “gruppo squadra” da sabato pomeriggio e dove tuttora risiedono calciatori (compresi i già ceduti Douglas Costa e De Sciglio), staff tecnico, medici e altre figure del club in attesa del secondo tampone negativo. Ronaldo, Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Demiral e Buffon, invece, lunedì mattina hanno abbandonato la Continassa per recarsi nelle loro abitazioni.

I primi cinque, poi, hanno lasciato l’Italia per raggiungere le rispettive nazionali e la situazione per loro rischia di complicarsi ulteriormente. Per viaggiare in aereo potrebbero aver violato «un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di igiene» (articolo 650 del codice penale) e questo dovrà essere accertato dai magistrati.

«Non si può uscire dalla bolla finché non sarà consentito dall’Asl territoriale – aveva spiegato domenica sera Luca Stefanini, medico sociale della Juventus -: con l’abbandono della bolla i calciatori devono rispondere alla legge come comuni cittadini e quindi recarsi presso il proprio domicilio e proseguire l’isolamento fino a quando l’Asl non interromperà l’obbligo». L’obbligo è tuttora in vigore, visto che solo tra oggi e domani verrà effettuato il secondo tampone: solo se negativo si torna alla normalità.

La vicenda è complessa e in evoluzione, ma all’elenco di chi indaga può aggiungersi anche la giustizia sportiva. La Procura Federale, infatti, può aprire un’inchiesta sulla violazione del protocollo da parte dei giocatori, come ha già fatto nel caso del Napoli bloccato dall’Asl prima della trasferta in casa della Juventus, con sanzioni che vanno dalla multa alla squalifica. Tecnicamente i nazionali devono rispondere alle convocazioni e sottostanno alla responsabilità delle rispettive federazioni, ma nella Juve c’è chi è partito e chi è rimasto a Torino in attesa di sviluppi.

Gli azzurri Bonucci e Chiellini (così come l’Under 21 Frabotta), il francese Rabiot, il gallese Ramsey e il polacco Szczesny sono ancora nella “bolla”, mentre Dybala è volato in Argentina con Messi, Cuadrado si è unito al charter dei colombiani, Danilo è tornato in Brasile e Bentancur ha raggiunto l’Uruguay. Ronaldo, invece, è partito ieri mattina per il Portogallo con il suo aereo privato, nel pomeriggio si è allenato con la nazionale e stasera dovrebbe giocare l’amichevole contro la Spagna a Lisbona.

Una discrepanza che la Juventus ha provato ad evitare in ogni modo, cercando di bloccare chi voleva andarsene via, e che ora può avere ulteriori conseguenze. Non tanto per il club, che ha subito segnalato la violazione all’Asl, quanto per i giocatori che non hanno rispettato le regole.

Perché questo attacco? Che i rapporti tra Jonh Elkaan ed Andrea Agnelli siano pessimi lo si sa da tempo. Elkaan rimprovera allo “zio” (Andrea è cugino della mamma) una gestione economica disastrosa, per altro senza risultati in campo europeo. Ieri il numero 1 della Fiata aveva dichiarato che se fosse stato lui il presidente della Juve avrebbe accettato la richiesta di D Laurentiis di rinviare la partita. Poi questa pagina sul giornale di famiglia. Che si sia alla vigilia di una tempesta clamorosa