Il folle comunicato della Lega fa finta di non capire: ma c’è una logica dietro tutto ciò

La Lega Calcio ha deciso che Juve-Napoli si deve giocare lo stesso. Per meglio dire: che si sarebbe dovuta giocare lo stesso. Ed ha espresso le sue ragioni. Ragione che in punta di diritto ci possono anche stare, fermo restando che la situazione è ingarbugliata e non poco.

Del resto lo stesso Ministro della Sanità ha ribadito il concetto che in materia di salute decide l’ASL. Il protocollo per altro è chiaro: l’ASL può anche derogare.

Ma tutto questo non ha molto senso. La Lega ha contestato una ordinanza dell’ASL. Non c’è problema. Ma non può contestare al Napoli il fatto di aver obbedito a quella ordinanza. Se i giocatori fossero partiti avrebbero commesso un reato penale.

Fino a quando l’ordinanza in questione non viene revocata, da chi l’ha emessa o da un tribunale, si è tenuti a rispettarla. Ammesso e non concesso che la Lega abbia ragione, i giocatori del Napoli non possono farci nulla.

Detto questo c’è un altro aspetto. La Lega ha motivato la sua decisione più o meno a 4 ore dall’inizio della partita. Anche volendo gli azzurri non sarebbero in grado di raggiungere Torino per la partita. Fermo restando che commetterebbero un reato penale.

Perché la Lega ha fatto tutto questo? Davvero sono così ottusi da non capire una cosa elementare? Difficile a credersi. La verità è che sollevando il problema si spera che chi di dovere possa intervenire chiarendo come stanno le cose. Il protocollo non è legge dello Stato. E per altro non è chiarissimo. Serve un intervento del Governo, altrimenti il campionato non potrà andare avanti.