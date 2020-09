Il dg del Genoa: è la Lega che dovrà decidere sul rinvio della gara col Torino

Flavio Ricciardella, direttore generale corporate del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky della situazione in casa rossoblù alla luce dei 14 positivi tra i tesserati.

«La maggior parte dei calciatori sono asintomatici e due soli presentano una sintomatologia leggera. Dall’inizio dell’emergenza il Genoa ha applicato i protocolli, sono i primi casi che ci capitano».

«Chi è salito sull’aereo per Napoli (la società ne ha usati due per precauzione, ndr) era certamente negativo. Abbiamo seguito le prescrizioni dell’Asl competente, come i tamponi svolti di notte e la partenza la mattina seguente. Il nuovo ciclo di tamponi sarà effettuato domani» .

«Rinvio di Genoa-Torino? Abbiamo avvisato la Lega e la Figc riguardo la nostra situazione ma non abbiamo avanzato richieste esplicite perché da parte loro ci aspettiamo una decisione coerente con il momento. Non ci alleneremo oggi e probabilmente nei prossimi giorni, il centro sportivo rimarrà chiuso fino a diversa indicazione dell’Asl di Genova» .