Il Corriere dello Sport:” Alcune date della serie A 2020-21″

Mentre sta per terminare la stagione, in estremo ritardo a causa dell’emergenza Covid-19, comincia a prendere corpo quella che sarà la prossima. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sono già state stilate quelle che saranno le date della prossima stagione: per le date definitive, tuttavia, si dovrà attendere la decisione della Figc in merito al giorno in cui concludere il campionato.

Il tema continua ad essere al centro delle discussioni tra FIGC e Lega. Se i club del massimo campionato italiano hanno votato per concludere il 23 maggio, Gravina punta ad anticipare al 16 del mese.

Diverse le pause che dovrebbero esserci nel corso dell’anno: la prima ad inizio ottobre (5-13) con la prima pausa per le nazionali che si riproporra a novembre (9-17) e a marzo (22-30), poi quattro turni infrasettimanali (16 e 23 dicembre, 21 aprile e 12 maggio).