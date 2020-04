Il calcio nelle mani di Spadafora, a pazziella mmano e criature

A Vipiteno c’è una frase bellissima quando si parla di responsabilità nelle mani di chi non è all’altezza del compito. Si dice: “a pazziella mmano e criature”. Ecco, lo sport nelle mani del ministro Spadafora è proprio “a pazziella mmano e criature”.

Purtroppo non è colpa sua. Magari sarà anche bravissimo, ma di certo non ha esperienza. Mettiamola così: è un ragazzino degli allievi di belle speranze che qualcuno fa giocare in nazionale. Non si può fare.

Spadafora può anche dire cose condivisibili, non è questo il problema. Quello che proprio non riesce a metabolizzare è il fatto che il ministro deve assumersi la responsabilità delle scelte. Lo scorso 8 marzo, dopo che il Governo aveva detto che si poteva giocare il campionato di A, pretendeva che fossero le società a fermarsi. Ovviamente le società non si fermarono.

Ora insiste: a suo giudizio sarebbe meglio non riprendere il campionato. Scelta condivisibile o meno non è un problema. Però vorrebbe che fossero le società a fermarsi. Come se la cosa fosse possibile. Se sono le società a decidere di fermarsi i problemi sarebbero enormi. I giocatori avrebbero il diritto di pretendere l’intero ingaggio. Le TV a pagamento avrebbero il diritto non solo a non pagare quel che resta da pagare, ma potrebbero chiedere anche i debiti. Stesso discorso per gli sponsor: hanno pagato per avere visibilità, e per scelta delle società non hanno avuto quello che era stato concordato.

Le società non potranno mai dirti che vogliono fermarsi. Il ministro se ritiene che questa sia la cosa giusta ha il dovere, non il diritto, il dovere, di fermare il calcio. Punto. Le società si fermeranno, causa di forza maggiore. E potranno andare a trattare con giocatori, TV e sponsor dei contratti in essere.

Ma la decisione è politica.