Il burocratese dramma italiano: si avvelena anche una partita di calcio

Il burocratese è un male tipicamente italiano. Si rendono difficili anche le cose semplici, banali. La cosa fondamentale è non farsi capire, lasciare libera interpretazione alle parole.

Prendete le varie comunicazioni fatte dall’ASL al Napoli. Bastava dire: non ci sono le condizioni per partire. Tutti coloro che hanno avuto contatti coi le persone risultate positive vanno in isolamento. Poche parole, semplici, chiare, che non necessitavano di interpretazioni. Invece no. Un groviglio di termini che hanno dato la possibilità di dare una interpretazione sbagliata da parte della Lega.

Prendiamo poi l’intervista di Spadafora. Che ha detto chiaramente che la competenza in materia sanitaria è delle ASL. Bastava fermarsi qui, e non c’erano dubbi. Ma no, ha voluto aggiungere che sta alla Lega organizzare i campionati e provvedere alla Giustizia Sportiva. In se è una cosa ovvia. Come dovrebbe essere ovvio che se la competenza in materia sanitaria è dell’ASL, non si può non tenere conto di quello che l’ASL decide. Sarebbe ovvio, ma chi vuole può interpretare le parole come crede.

Non c’è nulla da fare: il burocratese è un cancro che non si estingue.