I conti della Fifa: la pandemia costerà al sistema calcio 14 miliardi di dollari

14 miliardi di dollari, poco meno di 12 miliardi di euro. E’ il costo calcolato dalla Uefa della Pandemia che il sistema calcio dovrà sopportare. La cifra include associazioni e accademie giovanili ma non il calcio internazionale per club, secondo quanto detto da Olli Rehn, che presiede la gestione del dossier Covid-19 della Fifa. Il dirigente finlandese ha aggiunto che il calcio in Sud America e Africa è stato colpito molto più duramente che in Europa. Rehn ha anche insistito sul fatto che l’uso dei fondi sarà stato attentamente monitorato, con alcune associazioni che lamentavano regole di conformità rigorose. «La corruzione non ha posto nella Fifa. È quindi imperativo che ci assicuriamo che il fondo sia utilizzato per gli scopi giusti», ha detto.