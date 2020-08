Guardiola dopo il Barcellona: è la morte del tiki taka?

Il calcio è il gioco più bello del mondo perché non sempre vince il più forte. A volte non vince neanche chi gioca meglio. Soprattutto nel calcio non esiste la ricetta vincente. Non esiste la tattica migliore, quella che ti offre un vantaggio concreto. Per altro se esistesse la userebbero tutti. Non è così. Il tiki taka che per anni ha imperato in due giorni è uscito distrutto. Il Barcellona prima, Guardiola dopo.

La sconfitta del Barcellona è stata esagerata nel risultato, ma ci poteva stare. Squadra a fine ciclo, contro uno squadrone. Ma il City no. Il City ha una squadra fortissima, costruita senza lesinare investimenti stratosferici. E qui bisogna fare un discorso. Come mai possibile che una squadra come il City non ha in organico una prima punta di peso. Potrebbe permettersi di prendere chiunque davanti. Invece no. Ed alla fine il City deve giocare sempre allo stesso modo. E quando gli avversari trovano le giuste contromisure è notte fonda.

E’ la fine del tiki taka? No, perché come detto prima, non esiste la tattica vincente. Esce ridimensionato, e di brutto, Guardiola. E qui viene fuori un’altra verità. Non esiste l’allenatore che vince, a vincere sono sempre i giocatori. Guardiola ha vinto a Barcellona, ma in quella squadra c’erano i migliori al mondo. Un allenatore non vincerà mai una partita. Può perderla. Guardiola stavolta l’ha persa lui.