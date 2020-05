Giuffredi: “ecco cosa farà Hysaj il prossimo anno”

NAPOLI – “Abbiamo comunicato al Napoli che non rinnoveremo il contratto, la volontà è quella di andare via“. Con queste parole Mario Giuffredi ha fatto luce sul futuro di Elseid Hysaj. L’agente del terzino albanese ha spiegato a Radio Kiss Kiss che “abbiamo informato il presidente una ventina di giorni fa, ma troveremo per il Napoli la miglior soluzione possibile“. Sul fronte contratti “si sta parlando dei rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui. Sepe? Piace sia a Giuntoli che a Gattuso, quando ha lasciato Napoli lo ha fatto per Sarri, ma se dovesse andare via uno tra Meret e Ospina potrebbe succedere di tutto. Sepe è diventato un portiere forte e se ritornerà a Napoli lo farà per giocarsi una maglia da titolare” ha concluso Giuffredi.

fonte:Corriere dello Sport