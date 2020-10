Follia della Lega di A: se ti ammali perdi 3-0 a tavolino!

Dopo un Consiglio durato meno di un’ora la Lega ha deciso di rinviare la sfida fra Genoa e Torino che era in programma sabato, dopo che tra i liguri si sono registrati 15 casi di positività, di cui 11 fra i giocatori. La nuova regola adottata prevede che ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni non potendo andare in campo subirà lo 0-3 a tavolino. La medesima norma si applicherà in Coppa Italia ma non nelle sfide di semifinale o finale (non ci sarebbero più date disponibili per il recupero) .