Finisce la favola del Lione. Comunque grazie di aver eliminato la Juve

Finisce la favola del Lione ma bisogna ringraziarlo per aver regalato gioie indimenticabile La sfidante la squadra bavarese andrà meritatamente in finale dove affronterà il PSG. Nei primi minuti vede il Lione vede sfiorare più volte il goal del vantaggio francese. Ci prova Depay che si beve la lenta e impacciata difesa bavarese e poi scocca un diagonale che va fuori. Ancora più clamoroso è il palo colpito da Ekambi, Il Bayern sembra la brutta copia di quello visto contro il Barcellona. A svegliarlo è Gnabry che scocca un tiro violento che buca la rete del Lione. La squadra bavarese assume personalità, quella personalità che piano piano svanisce. I bavaresi potrebbero segnare il raddoppio con Goretzka il cui tiro sbilenco viene deviato non senza difficoltà dal portiere del Lione e poi con Lewandowski.. Il Bayern raddoppia con Gnabry che riprende una respinta corta del portiere del Lione (40’). Nel secondo tempo il Lione tenta di raddrizzare la partita ma è Peresic che sciupa la terza rete. Infatti al 50 ‘l’ex giocatore dell’Inter da solo davanti al portiere viene ipnotizzata da quest’ultimo e sciupa una buona occasione. AL 58’ Il Lione potrebbe accorciare le distanze ma uno sciagurato Ekambi,. davanti a Neur sbaglia clamorosamente Chiude la pratica Lione al 87’ Lewandowski.che di testa raccoglie una punizione in prossimità della bandierina e di testa segna il 3-0. Il Bayern va in finale dove affronterà il Psg. Finisce la favola ammazza grandi Lione ma alla squadra francese va il ringraziamento di averci regalato emozioni pure come quella di aver eliminato la Juve di Sarri.