E adesso salta Juventus-Napoli?

Era probabilmente inevitabile che succedesse. Che una squadra di A, sostanzialmente nella sua interezza, fosse positiva al Covid. E’ successo al Genoa, ed adesso il Napoli trema. Perché molti dei genoani in campo al San Paolo erano positivi, sia pure presumibilmente asintomatici. Visto anche il finale, con faccia a faccia continui, il rischio che possa essersi infettato qualche azzurro è altissimo.

Come tutti i martedì domani i giocatori azzurri faranno il tampone. Poi lo ripeteranno giovedì. Ma 2 o 4 giorni sono probabilmente poco per poter rilevare l’eventuale contagio. Servono mediamente dai 5 ai 7 giorni per avere evidenza sui tamponi. Fermo restando che non sta scritto da nessuna parte che c si contagi tutti insieme. Domenica sera potrebbero essersi contagiati alcuni calciatori, nei prossimi giorni altri. Prima di quindici giorni non si avrebbe il quadro completo. Che cosa succederà adesso? Domenica sera gli azzurri saranno, sarebbero, in campo a Torino contro la Juve. Si giocherà lo stesso? E cosa sarà di Genoa-Torino?

In Italia Figc e Lega non hanno deliberato nulla. Per il momento si dovrebbe giocare anche se ci fossero una decina di contagiati. Ma vale la pena di rischiare? E se i genoani avessero contagiato i giocatori del Napoli che a oro volta potrebbero contagiare gli juventini? Ancora: è il caso subito dopo di far partire i giocatori con le rispettive nazionali, col rischio di contagio ancora maggiore, vista la provenienza da diverse squadre?

Il campionato appena cominciato rischia già di essere sospeso.