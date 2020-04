“Decidete presto!”Firmato i tifosi del calcio

Adesso il dado è tratto o quasi. Mentre in Italia si sta facendo solo fumo è niente arrosto negli altri paesi è evidente che i campionati nazionali sono giunti al capolinea. Adieu Lique 1, adios campionato argentino e aufirdersen Bundesliga. Tre nazioni in cui il calcio è passione e linfa vitale, soprattutto in Argentina, stanno per calare il loro sipario su una stagione per certi versi molto ma molto strana. Sono ancora in ansia mista a speranza i tifosi delle altre nazioni. Tra questi ci sono gli amanti del pallone italiani che sperano almeno in una via di fuga da un dramma che ha colpito una nazione intera. La federazione gioco calcio italiana FIGC ha fatto tutto il possibile per ricominciare. E’stata istituita una commissione di scienziati. Questi hanno redatto un protocollo che il saccente ministro dello sport e un ministro della salute che non da nessuna speranza ai tifosi, hanno giudicato inadatto. Premesso che la salute umana dei protagonisti della pedata italiana è di fondamentale importanza, bisogna anche tenere conte dell’attesa dei tifosi. Sarebbe utile per il bene di tutti di decidere presto anche perché questa attesa sta diventando asfissiante alquanto. Decidere con coscienza e scienza è compito dei due ministri, il cui compito non è di facile attuazione, ma decidere presto è un diritto per chi fino ad ora ha portato la baracca, i tifosi, che hanno i diritto di sapere se si giocherà o meno. O dentro o fuori ma fate presto.