De Laurentiis furioso per una decisione della Lega

Non sappiamo quando il campionato di A riprenderà. Ma sappiamo che prima o poi lo farà. Per motivi di soldi (tanti dalla TV, meno, ma pur sempre tutti), ma ance per evitare cose in tribunali. In serie B il Frosinone, oggi terzo, ha già detto che se non dovesse essere promesso, andrà per vie legali.

Ieri la Lega Pro ha deciso di finire la stagione. Promosse le squadre prime nei tre gironi, più una quarta, in base alla classifica. O per meglio dire in base al rapporti tra punti e partite giocate. Quindi il Carpi. Ma a Reggio Emilia già non sono d’accordo, dicono di avere più punti. E siamo in attesa di sentire il pensiero barese. Ve lo immaginate De Laurentiis che accetta una verdetto del genere? Lui è secondo nel girone dominato dalla Reggina. Ma ha una squadra (costosissima per i parametri della Lega Pro) che si è rinforzata molto strada facendo. Diciamo che se si giocassero i play-off il Bari avrebbe molte possibilità. A naso De Laurentiis tirerà calci. E tutto sommato al calcio italiano farebbe molto comodo avere il Bari in B invece del Carpi. Meglio del Carpi anche la Reggiana (Reggio Audace).

La Lega Pro ha deciso anche di bloccare le retrocessioni. E le squadre dalla D? Uno dice: in Lega Pro, con tante squadre, volete che non ce ne siamo 9 che non riescono ad iscriversi? In linea teorica è così: ma volete che in tempo di Covid fanno sparire qualche società non in regola coi bilanci? Ci saranno un mare di ricorsi. Mai come in questo caso con tanti appigli giuridici.

Prepariamoci ad una estate caldissima.