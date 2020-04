Conte senza mascherina stimola il putiferio in parlamento

L’informativa urgente sulla ripresa delle attività economiche di Conte è iniziata tra le polemiche. “Mascherina, mascherina!”, hanno gridato le opposizioni alla Camera contro il premier, colpevole di prendere la parola senza indossare la mascherina. Ma, prima ancora di iniziare il suo discorso, il premier viene bersagliato dalle opposizioni, in particolare dalla Lega, per non aver indosso la mascherina. Per protesta, infatti, i deputati leghisti se la sfilano dal volto. Il presidente Roberto Fico cerca di riportare l’ordine, difendendo il diritto di Conte a parlare senza alcuna protezione quando c’è la distanza necessaria. Ma sul tema si apre una vivace polemica sull’ordine dei lavori.