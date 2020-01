Problema in casa Inter: Danilo D’Ambrosio non sara’ disponibile per il match di lunedi’ contro il Napoli. Questa mattina l’esterno nerazzurro si è sottoposto a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verra’ rivalutato nella prossima settimana.