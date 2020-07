Che casino al Barcellona: Arthur se ne resta in vacanza in Brasile

Arthur Melo e il Barcellona sembrano destinato a concludere nel peggiore dei modi il rapporto. Il centrocampista brasiliano, come riporta il Mundo Deportivo, ha comunicato al club blaugrana che rimarrà in vacanza in Brasile e non tornerà nella capitale della Catalogna per giocare la Champions del mese prossimo. Secondo il giornale spagnolo, ad Arthur il club non avrebbe concesso alcun permesso, dunque non tollererà assenze da parte del giocatore, già ceduto alla Juventus, ma fino a fine stagione a disposizione del tecnico Quique Setien.

Il Barcellona, spiega il Mundo Deportivo, sarà costretto ad aprire un procedimento dispiplinare nei confronti di Arthur Melo. Fonti del club, citate dal giornale, non nascondono grande dispiacere per quella che è considerata una grave mancanza di professionalità da parte di Arthur, che non avrebbe mostrato alcun interesse a giocare da quando ha firmato per la Juve. Il suo atteggiamento in allenamento non avrebbe convinto Quique Setien a convocarlo nelle ultime partite della Liga.