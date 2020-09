Caso Suarez, come fanno i legali della Juve ad essere “informati” sulla “corruzione”?

A Perugia per l’inchiesta Suarez ci sono tre indagati. Sotto accusa per corruzione. Ovviamente stiamo parlando di persone innocenti, neanche imputate. Eventualmente l’iter giudiziario dovrà fare il suo cammino per intero prima di parlare di 3 corrotti. Sta di fatto che 3 persone, tutte con un importante ruolo nell’ateneo umbro. Non ne facciamo il nome perché non ha senso.

Però uno fa un ragionamento. Per configurarsi il reato di corruzione necessita che ci sia almeno un corrotto, ed al tempo stesso un corruttore. Non ci si può corrompere da soli, per tutta evidenza. Siamo certi che la Procura stia indagando anche in tal senso, ci mancherebbe. Se ancora non c’è alcun “corruttore” indagato è perché non è stato ancora individuato. O, perché no, che in questo momento processuale non serve renderlo noto. Non ci sono atti che prevedono la presenza degli indagati. O magari non ci sono elementi tali, al momento, da giustificare un indagine su qualcuno in particolari.

Risulta però singolare che due legali legati alla Juve siano stati sentiti come persone informate sui fatti. Anche in questo caso non serve al ragionamento fare il nome dei due professionisti. Ma una domanda sorge spontanea: come mai sanno qualcosa? Hanno partecipato direttamente? Hanno fatto da tramite per dei loro assistiti? Di solito chi vuole corrompere non sparge la voce. Se qualcuno sa, e secondo la Procura di Perugia i legali in questione sanno, è perché qualcuno li ha informati. Magari non c’è stato nulla di illegale, ma se ci sono “presunti corrotti” indagati, logica vuole che ci siano “presunti corruttori”. Qualcuno molto prossimo ai legali “informati sui fatti”.