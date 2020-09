Caso Suarez, Paratici pensa che gli italiani siano un popolo di fessi.

“Non c’è stata nessuna leggerezza.

Noi abbiamo verificato la possibilità di portare a Torino un giocatore come Suarez ma abbiamo sempre agito in totale trasparenza e nel pieno rispetto delle regole. Siamo serenissimi”. Lo ha detto il ds della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport, sul caso dell’attaccante uruguaiano e dell’inchiesta aperta a Perugia sull’esame ‘farsa’ di italiano.

“Non conosco bene queste situazioni ma con c’è da parte nostra nessuna idea su chi possa averne tratto vantaggi”, ha aggiunto Paratici rispondendo ad una domanda su chi abbia avuto interesse nella vicenza.

(li.fe.) Chi si lamentava per il silenzio della Juve sulla questione Suarez adesso sarà pentito. Era meglio il silenzio che sentire certe cose. Paratici non ha idea su chi possa aver tratto vantaggio da questa situazione? Forse qualche idea è possibile farsela. Basta vedere chi ha predisposto l’esame di Suarez a Perugia. Che poi il giocatore non sia arrivato è un altro discorso. Rispetto delle regole? Tutto sta a capire cosa si intende per regole.

Su una cosa Paratici ha ragione: la Juve è serenissima. Perché a prescindere da quello che è successo sarà impossibile risalire ad eventuali responsabilità della società, che non compare da nessuna parte.