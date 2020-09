Caso Suarez – Paratici coinvolto, la Figc potrebbe convocarlo a breve

In una ricostruzione fatta dal Corriere della Serra nella sua edizione on line la dirigenza della Juventus si mosse per far sostenere e superare in tempi record l’esame di italiano al calciatore uruguaiano Luis Suarez all’Università per gli stranieri di Perugia. Con l’obiettivo di farlo diventare cittadino comunitario e poterlo acquistare entro l’inizio di ottobre. Il primo a chiamare il rettore della Statale Maurizio Oliviero è stato Federico Cherubini, neo-direttore sportivo della società; in seguito, anche il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici ha fatto altre telefonate. Entrambi potrebbero essere convocati nei prossimi giorni dai pm e dalla Procura della Figc.

I riscontri degli investigatori della Guardia di finanza stanno ricomponendo il mosaico dei contatti avvenuti agli inizi del mese, prima che il giocatore sbarcasse a Perugia il 17 settembre e si presentasse davanti alla commissione riunita per quello che gli inquirenti hanno definito un «esame farsa»: intercettazioni telefoniche, tabulati e anche i filmati delle riunioni avvenute sulla piattaforma Teams tra i docenti dell’Università per stranieri per fornire in anticipo le domande che sarebbero state poste al giocatore e fargli imparare a memoria le risposte. Potrebbero mancare invece alcune conversazioni avvenute via WhatsApp, non intercettate né recuperate.