Caso Suarez: indagati 3 “presunti” corrotti: ma chi sono i corruttori?

Emergono nuovi particolari nel caso Luis Suarez per l’esame di italiano utile a garantirgli la certificazione B1, tappa necessaria per prendere il passaporto comunitario. C’è un terzo indagato per corruzione. Si tratta del professor Lorenzo Rocca, membro della commissione dell’Università per Stranieri di Perugia. Lui il 17 settembre scorso, ha valutato sufficiente la conoscenza della lingua italiana dell’attaccante uruguaiano ex Barcellona. La novità emerge dall’ “avviso di accertamenti tecnici non ripetibili”. Avviso consegnato venerdì agli avvocati difensori degli indagati, convocati in procura. Nelle stesse ore i magistati hanno sentito, in qualità di testimoni, i legali della Juventus, Luigi Chiappero e Maria Turco.

I magistrati hanno contestato lo stesso reato al rettore, Giuliana Grego Bolli, e al direttore generale Simone Olivieri. È stato quest’ultimo a tenere i rapporti con l’avvocato dei bianconeri Maria Turco e con lo staff dell’attaccante per organizzare l’iscrizione e la preparazione didattica. Secondo la procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, la contropartita per facilitare e accelerare la pratica dell’esame (la sessione ordinaria era fissata per il 22 settembre, ma ne è stata organizzata un’altra il 17 settembre, cui hanno partecipato solo Suarez e altri tre studenti) era la possibilità che la Juve, in futuro, inviasse giocatori delle giovanili ai corsi di italiano dell’Università.

Una sola domanda: atteso che ci sono 3 presunti corrotti indagati, chi sono i corruttori?