Caso Diawara: non scherziamo, guai a non dare partita persa alla Roma

La Roma, regolamento alla mano, ha fatto giocare a Verona un calciatore in posizione irregolare. La pena prevista per una simile infrazione è la perdita della partita per 3-0. Ed è quello che ci aspettiamo, altrimenti saremmo in presenza di una sentenza devastante.

Il problema è semplice. L’irregolarità c’è stata. Che sia stata fatta in buona fede è fuori discussione. Buon senso parrebbe suggerire di tenere conto della situazione. Ma il buon senso non ha diritto di cittadinanza nel mondo giuridico. C’è una norma, va applicata. Altrimenti, se si interpreta, si apre una via scivolosa in cui tutti hanno la possibilità di inserirsi. Se si fa eccezione in questo caso, tenendo conto della buona fede, si dovrà fare poi lo stesso, sempre.

La legge non sempre è giusta. Ma in uno stato di diritto va applicata fino a quando non viene abrogata, o superata da una successiva sullo stesso argomento. Qualsiasi decisione in senso diverso sarebbe scandalosa.