Cantone indignato ferma l’indagine su Suarez. Ma adesso cerchi, e trovi!, la “talpa” perugina, non deve essere difficile

Stop a tempo indeterminato da parte della Procura della Repubblica di Perugia delle indagini sull’esame d’italiano sostenuto la settimana scorsa (17 settembre) dall’attaccante uruguaiano all’Università per Stranieri.

“Sono indignato per quanto successo finora – ha detto Cantone -, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più”.

Applausi a scena aperta. Ma… Cantone ha ragione, adesso però vorremmo anche sapere il colpevole. Non dovrebbe essere difficile individuarlo. Non sono in tanti che sapevano delle indagini. E le intercettazioni delle telefonate tra persone più o meno legate alla Juve e i vertici dell’Università del capoluogo umbro erano a conoscenza di pochissime persone.

Che l’esame forse farlocco lo si sapeva. Non dal 17 settembre, giorno in cui è stato fatto. Ma da prima. Nessuno sano di mente ha mai dubitato che Suarez potesse davvero studiare l’italiano in 20 giorni. Nessuno sano di mente ha mai pensato che potesse essere bocciato. E più di un malpensante aveva immaginato che la Juve si sarebbe mossa per facilitare la cosa.

Nessuna persona dotata di quoziente intellettivo appena superiore alla sufficienza si è indignata della cosa. Siamo in Italia, ed è quasi scontato muoversi in questo modo.

Chi ha tirato fuori le carte? I giornalisti non potevano sapere. Qualche indagato il cui avvocato ha saputo, per caso, dell’indagine? Difficile a credersi. A tirare fuori quelle carte è stato qualcuno che le carte le aveva a disposizione. Non sono in tantissimi, non dovrebbe essere impossibile arrivare al colpevole.