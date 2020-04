Brusaferro:” Ecco i nuovi dati sull’Emergenza Covid-19″

Ecco le parole del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa all’Istituto sull’andamento epidemiologico dell’epidemia.

Subito dopo il presidente dell’Iss ha diffuso alcuni dati sulla diffusione dell’epidemia. L’età media dei decessi per Covid-19 si conferma “di circa 80 anni, sono in maggioranza uomini e con più patologie”. E “le morti avvengono dalle 2 alle 5 settimane dal contagio e questo significa che c’e’ un trascinamento molto lungo. Questa e’ anche una delle ragioni per cui continuiamo a vedere un numero di decessi importante”.

L’Istituto superiore di sanità fa sapere che la Regione Lombardia conferma il “trend positivo” dei dati epidemici, “ma emerge il dato sulle morti nelle Rsa per anziani. Sono infatti “1822 i decessi nelle Rsa della Regione”. Mentre anche nelle regioni del Sud i numeri “sia pure contenuti, sono in calo.