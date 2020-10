Booooooooom – Intervistato dalle Iene l’ex Procuratore Federale denuncia: “Su Inter-Juve del 2018 la Lega ha nascosto alcune prove”

Inter-Juve del 2018, la madre di tutti gli scandali calcistici torna alla ribalta. Colpa (o merito?) delle Iene che hanno intervistato Giuseppe Pecoraro, ex procuratore della Figc che ha parlato di anomalie non di poco conto. In particolare il Procuratore aveva chiesto il file audio dei discorsi intercorsi tra Orsato ed il VAR nei momenti immediatamente successivi al mancato secondo giallo a Pjanic

“Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito e riguardava un errore gravissimo che ha condizionato un campionato”.



Pecoraro chiese alla Lega i file audio relativi all’episodio. La Lega rispose solo dopo 6 mesi, per altro mandando gli audio di altri episodi, non di quello incriminato.

“La Lega disse che non l’avevano, che non c’era l’audio. La risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare, perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quello. Se ad un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato anche a fare la finale di Coppa dei Campioni, qualcuno si deve pure chiedere ‘ma dopo quell’errore che ha fatto’, gravissimo, a mio parere, che ha condizionato penso un campionato, a questo punto è premiato pure. Di che parliamo?”.

Pecoraro, ha ricostruito la Gazzetta dello Sport, sospetta che quel giorno qualcosa fu detto dal Var a Orsato e che poi quell’audio sia sparito.