Barcellona: ecco chi potrebbe essere il nuovo tecnico

Ecco chi potrebbe essere il tecnico del Barcellona contro il Napoli. Per Mundo Deportivo non è Xavi l’unico candidato a rimpiazzare immediatamente Valverde sulla panchina catalana, dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro l’Atletico. I dirigenti azulgrana hanno come alternative Ronald Koeman, un totem da quelle parti, l’eroe di Wembley 1992. L’ex libero olandese è stato preziosissimo l’estate scorsa nel convincere De Jong a sposare la causa catalana tra tante offerte. Un altro grande ex tra i candidati è Thierry Henry, già sondato da Abidal un anno fa, ma poi accantonato dopo la débâcle come allenatore dei mmonegaschi.I dirigenti del Barcellona da tempo seguono Setien ed tecnico del Betis, con cui ha mostrato un calcio decisamente spettacolare. Da non sottovalutare, per Mundo Deportivo, la circostanza che Setien ha lo stesso agente di Kevin Prince Boateng,un anno fa accasatosi a sorpresa per sei mesi proprio al Barca.